Hatay’da mucize kurtuluş! 10 yaşındaki Cudi 147 saat sonra sağ olarak çıkartıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da İBB ekipleri, depremden 147 saat sonra enkaz altından 10 yaşındaki Cudi isimli bir kız çocuğunu sağ olarak kurtardı.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremden etkilenen 10 il de hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, deprem bölgelerinden sevindiren haberler de gelmeye devam ediyor.
147 SAAT SONRA KURTARILDI
Hatay merkezde yıkılan bir binada kurtarma çalışmaları yapan İBB ekipleri, depremden 147 saat sonra enkaz altından 10 yaşındaki Cudi isimli bir kız çocuğunu sağ olarak kurtardı.
Sedyeye konulan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.