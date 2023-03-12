Helallik isteyen Erdoğan’a depremzededen yanıt

Deprem bölgesindeki incelemelerini sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a bir vatandaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın depremzedelerden helallik istediğini hatırlatarak, “Helalleşmeye ancak özür dilenerek başlanır. Adıyaman halkından üç gün özür dile bakayım” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ahmet KAYA

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dördüncü kez gittiği deprem bölgesinde, Adıyaman'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Babacan'la konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum” sözlerini hatırlatan bir vatandaş, “Devletin imkânları 3 gün buraya gelmedi. Helalleşmeye ancak özür dilemeyle başlanır. Kusuru işleyen kişi özür diler ondan sonra helallik istenir. Tamam helalleş de bir kusur var mı helalleşiyorsun. Özür dileme imkânı var. Adıyaman halkından üç gün özür dile bakayım. Benim ülkemde bunu kabul etmiyorum. Benim amacım şov yapmak değildir, yüreğim yanmıştır.” dedi.

“İNSANLAR ENKAZ ALTINDAYKEN SİSTEM ÇALIŞMADI”

Depremzedelere bölgedeki gözlemlerini anlatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İlk hafta geldik. Bir kurtarma çalışması yapılıyordu ama İzmir'den gelen bir inşaatçı arkadaş, kendi iş makineleriyle, vinçleriyle kendi akrabalarını kurtarmaya çalışıyor. Şehrin girişinde de iş makineleri parkı olduğu gibi duruyor. İş makineleri orda duruyor, enkaz burada. Enkaz altında insanlar var ve sistem çalışmıyor” dedi.

“ALLAHIMA DEĞİL, SİZE İSYAN EDİYORUM”

Ziyaret sırasında enkaz kaldırma için iş makinesi gelmemesinden yakınan bir vatandaş, Babacan'ın “İş makinenizi kendiniz mi getirdiniz?” sorusu üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaşadığı bir diyalogu şu sözlerle anlattı: Devletin yüzünü görmedik ki. Ulaştırma Bakanı gelmiş. Kendisine ‘Bakanım, hoş geldiniz' dedim. Benim yaşım 50, 30 senedir ticaretle uğraşıyorum. Bin 300 kilometre öteden gelip cenazemi çıkarmışım. Benim kusurum nedir? Hatamı bulmaya çalışıyorum. Bana ne dese iyi? ‘İsyan etmeyelim'. Dedim ki ‘Sayın bakanım Allah'ıma isyan etmiyorum. Size isyan ediyorum'. Ben ateist bir insan değilim ki. Allah'ımız baş göz üstüne. Zannediyor ki Allah'ımıza isyan ediyoruz. Kendisi suçlu, suçlu aramaya çalışıyor. Suçlu işte sizsiniz, artık yeter.”

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