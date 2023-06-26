İğrenç görüntünün ardından tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edile H.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa Siverek’te çekilen bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan çocuk istismarı görüntüleri üzerine Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından düzenledikleri operasyonla şüpheli H.Ç. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuklandı.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Siverek Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “İlçemiz Camikebir Mahallesi’nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.”