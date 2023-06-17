İki mahkeme kararı AKP’li belediyeyi durdurmaya yetmedi

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, atıl duruda olan yat limanı yanındaki arsada imar değişikliği yaptı. Mahkeme, iki kez imar değişikliğini iptal etti. Buna rağmen Belediye Başkanı Mustafa Demir, arsayı satışa çıkardı. Başkan Demir, mahkeme yine yürütmeyi durdurma kararı verirse satıştan vazgeçeceklerini söyledi.

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Sumsun’un Atakum ilçesinde 2016 yılında dönemin AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından yaptırılan Kurupelit Yat Limanı, zamanla kumla dolunca işlevini kaybetti.

Atıl durumda kalan yat limanını doldurup, daha açığa yeni bir yat liman yapmak isteyen AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kıyıda üzerine itfaiye binası olan arsayı da otel ve cami yapılmak üzere satmak istedi.

Demir bunun için iki kez imar değişikliği yaptırırken, CHP’li meclis üyeleri dava açtı. Mahkeme de açılan davalarda iki kez imar değişikliğini iptal etti.

CHP’Lİ BAŞKAN, “LÜTFEN YAPMAYIN”

Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısında, üçüncü kez imar değişikliği yapılan arsanın satışı tartışıldı. Satışının yapılacağı alanın Atakum için önemli bir yer olduğunu belirten Atakum’un CHP’li Belediye Başkan Cemil Deveci, şunları söyledi:

“Satmayı planladığınız o alan, sahilde kalan tek yeşil alanımız. Orada imar planı çalışması da çok doğru değildi zaten. Mahkeme de birkaç kere bu bölge için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buradaki belediye başkanlarının yarısından çoğu Atakum'da oturuyor.

Atakum'u biraz korumak lazım. Bir daha benzerinin üretilemeyeceği arsalar bunlar. Bu arsaların satışında meclis üyesi arkadaşlarımın ve sizlerin biraz daha titiz olmasını, satış kararını geri çekilmesini öneriyorum.

Atakum, ihmal edilmiş, altyapısıyla, mimarisiyle, planlamasıyla kötü kurulmuş bir şehir. Bunu, Atakum belediye başkanı olarak söylüyorum. Her taraftan kısıtlanıyorum ve engelleniyorum. ‘Şehrin üst tarafında yeşil alanı inşaata çevirip, alt tarafında park yaptım’ olmaz.

Meslek mensubusunuz. Belediyecisiniz. Bu kentte ve ülkede çok büyük sorumluluklar aldınız. Siyaset yapmıyorum. Atakum adına rica ediyorum, yapmayın”

MECLİS SATIŞA ONAY VERDİ

İYİ Parti meclis üyesi Ayhan Ayvaz da otel alanı ile ilgili mahkemenin iki kez yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve bir davanın da devam ettiğini hatırlatarak, “Arsayı illa satacaksanız, mahkeme süreçlerinin önce bitmesi lazım. Burada bir şirketin haciz işlemi var, onun kaldırılması lazım. Bu şekliyle satışa sunulması etik ve doğru değil” dedi.

Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, kendisini eleştiren Başkan Deveci ile Ayvaz’a cevap verdi.

İlçeyi ihya ettiğini ileri süren Demir, “Bunları söyleyebilmek için 4 yılda bir tane icraat ortaya koymalıydınız. Bunu bana söylemeye bile hakkınız yok. Siz bizim Atakum ile ilgili yaptığımız yatırımları engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Biz bunu bir otel, konaklama tesisi olabilecek şekilde imarını değiştirdik ki, bir yatırım yapılsın. Yerin parasında değiliz. Derdimiz burasını yatırıma açmak. Daha verimli kullanmak. Yargı yine yürütmeyi durdurma kararı verirse satışı iptal ederiz” diye cevap verdi.

Tartışmaların ardından yapılan oylamada ise CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin hayır oylarına rağmen, arsanın satışı AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

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