İBB hibe etti, AKP’li belediye amblemleri söktü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da, AKP’li Sürmene Belediyesi, İBB’nin hibe ettiği demir dubaların üst ve gövde kısmındaki İBB logolarını söktü. Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, logoların kaldırılmasıyla ilgili “Yanlış bir şey olmuştur. Bakacağız. Düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde AKP'li Sürmene Belediyesi, Ocak ayının ilk haftasında ilçe merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde kaldırım düzenleme çalışması başlattı.

İlçenin emniyet müdürlüğü ve adli binası önündeki yol güzergahında yapılan kaldırım düzenleme çalışmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemde belediyeye hibe ettiği demir dubalar kullanıldı.

Yaklaşık 120 metrelik yol üzerinde 58 adet kullanılan demir dubaların üst ve gövde kısmında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logoları bulunuyordu. Demir dubalar, yol boyu dizildikten kısa bir süre sonra üzerinde ve gövdesinde bulunan İBB logolarının kesilmek suretiyle kaldırıldığı görüldü.

İBB'NİN ADINI SİLMEYİ MARİFET SAYMIŞLAR

Yapılan hizmetten İBB'nin logosunun kaldırılmasına tepki gösteren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, şunları söyledi:

“Sürmene Belediyesi'nin İBB'den verilen demir dubaları yıllar sonra kullandığı anlaşılıyor. Fakat burada garip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismini ve logosunu kaldırmaları. İBB’nin adını silmek için demir dubaların şeklini bozmuşlar, dubaları duba olmaktan çıkarıp kelaynak kuşuna çevirmişler.

Bu neyin korkusudur, bu nasıl bir aklın ürünüdür? Ekrem İmamoğlu bu ülkenin seçilmiş hem de iki defa seçilmiş belediye başkanı değil mi, sizin hemşeriniz değil mi? Talimatını verenler, neden korktunuz, kimden korktunuz? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar basitlik olur mu?

Sürmene gibi güzide bir ilçemizi yönetenlerin bu seviyede acze düşmesini hayretle ve büyük üzüntüyle karşılıyoruz. Bu olay aslında Türkiye'nin ne hale geldiğinin de fotoğrafıdır. Ama Vatandaşımız her şeyin farkında. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar.”

YANLIŞ OLMUŞTUR, DÜZENLENECEKTİR

Demir dubaların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde Sürmene Belediyesi'ne hibe edildiğini söyleyen Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, logoların kaldırılmasıyla ilgili “Yanlış bir şey olmuştur. Bakacağız. Düzenlenecektir” dedi.