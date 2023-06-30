İstanbul’daki otobüs kazası araç kamerasında

İstanbul Arnavutköy'de dün kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak karşı yöne geçen yolcu otobüsü, 4 araca daha çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı.

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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde saat 12.00 sıralarında 7 yolcuyla Fethiye’den İstanbul’a gelen Muzaffer Giden idaresindeki yolcu otobüsü, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gittiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Muzaffer Giden ters istikamete geçti. Otobüs burada da 4 araca daha çarparak durabildi. Kaza sebebiyle 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Otobüs şoförü Muzaffer Giden, “Işık sarıya dönünce önümdeki araç durdu. Önümdeki araç durunca frene asıldım ama durmadı araç benim kontrolümden çıktı. Böylelikle de vurdum. Bir anda durunca vurdum. İstanbul Otogarı’na gidiyordum. 7 yolcu vardı kimse de bir şey yok” dedi.

Yaşanan kaza anı ise, Işık yandığı sırada bekleyen aracın, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün beklediği sırada otobüsün araca çarptığı, otobüsün karşı yöne geçerek başka araçlara çarptığı görülüyor. (DHA)

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