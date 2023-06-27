İstanbul’da ellerinde silahla dolaşıp polisle çatıştılar

İstanbul Ataşehir'de ellerinde silahla sokakta dolaşan bir grup, kendilerini uyaran polis memuruna ateş etti. Polis memurunun da silah karşılık vermesi üzerine silahlı grup bindikleri araçla olay yerinden kaçtı.

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Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Sokak’ta saat 00.00 sıralarında iddiaya göre sokak ortasında ellerinde silah bulunan şüphelileri, bir polis memuru fark etti. Polis memurunun uyarısına şüpheliler ateş açarak karşılık verince çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan olmazken şüpheliler kendi otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı. Sokaktaki araçlara kurşun isabet ettiğini görüldü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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