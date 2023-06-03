Abone Ol

Kahramanmaraş’ta termik santralde yangın

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en büyük termik santrallerinden biri olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yayınlanma: 14:25 - 03 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin 3’üncü ünitesinde, öğle saatlerinde, yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs’ta yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde çıkan dumanı gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen itfaiyeciler, alevlere müdahale edip, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Baca gazı arıtma sistemi ile soğutma kulesinin birleştiği noktada çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Beyoğlu'nda yangın paniğiİlginizi ÇekebilirBeyoğlu'nda yangın paniği

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Kahramanmaraş Türkiye yangın
X Reklam