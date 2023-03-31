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Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti. Görüşme saat 15.00'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.

Yayınlanma: 16:51 - 31 Mart 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından bir dizi ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü Sarıyer’deki ofisinde ziyaret etti.

Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre saat 15.00’da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor…

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