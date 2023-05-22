Kılıçdaroğlu ile Özdağ’dan sürpriz görüşme

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken hamle... İki isim bugün saat 18.30'da Ankara'da bir araya gelecek.

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

28 Mayıs seçimine altı gün kala Ankara’da baş döndüren trafik…

İki gün önce bir araya gelen Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu akşam tekrar bir görüşme geçekleştirecek. İki lider saat 18.30’da bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ buluşmasının Sinan Oğan’ın hangi ittifakı destekleyeceğini açıklayacağı saatten sonra yapılacak olması dikkati çekti.

Parti Sözcüsü Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, SÖZCÜ’nün sorusu üzerine, iki liderin bir araya geleceğini doğruladı.

ÖZDAĞ BUGÜN AKP İLE GÖRÜŞTÜ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün öğlen partisinin genel merkezinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Kurtulmuş “Oldukça verimli bir görüşme yaptık” derken, ev sahibi Ümit Özdağ ise “Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi divanda yapacağız. Numan Bey de sanırım bazı değerlendirmeler yapacak, daha sonra sonuçları tekrar değerlendirme imkanımız olacak” değerlendirmesini yapmıştı.

Kılıçdaroğlu ise bugün ATA İttifakı'nın eski bileşenlerinden Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti.

İlginizi Çekebilir Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na iki soru

İlginizi Çekebilir Sinan Oğan'ın oyları nereye gider? Birinci turun en isabetli tahminini yapan anketçi açıkladı