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Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da; eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı, Millet İttifaka cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Bursa mitinginden önce; Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in mezarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na, Emirsultan Mezarlığı'nda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Ateş’in mezarı başında dua etti.

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