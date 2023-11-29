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Külliye’de sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Saray'ında bir araya gelecek. Sürpriz görüşme Cumhurbaşkanlığı programında bulunmuyordu...

Yayınlanma: 13:30 - 29 Kasım 2023 Güncellenme:
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Külliye’de sürpriz görüşme

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