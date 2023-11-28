Kurtlar sofrasına soruşturma
2019’da Dilan Polat’ın çektiği fotoğrafta şampiyonalar ligi olarak isimlendirdiği fenomen olan şahıslar halkında soruşturma başlatıldı, kimlikleri tespit edilip sulh ceza hekimliğinden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2019'da Dilan Polat'ın çektiği ve “şampiyonlar ligi” olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan fenomenler halkında soruşturma başlattı.
Savcılık, fotoğrafta bulunanların kimliklerini tespit edilip sulh ceza hekimliğinden haklarında yurtdışı çıkış yasağı talep etti…
Ayrıtılar geliyor…