Abone Ol

Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 16:01'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 16:15 - 30 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremle yer bir olan kentlerden Malatya 2,5 aydır artçı depremlerle sarsılmaya devam ediyor.

5’in üzerinde onlarca artçı yaşayan kent bugün de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre saat 16.01’de meydana gelen depremin merkez üssü Akçadağ-Kepez (Kürecik) olarak belirlendi.

8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölgede korkuya neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem (Son depremler...)İlginizi ÇekebilirKahramanmaraş'ta korkutan deprem (Son depremler...)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam