MHP fezlekeleri hatırlattı: Kılıçdaroğlu’na dava…

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona eren CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekeleri hatırlattı. Yıldız "28 adet fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder" dedi.

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılabileceği hatırlatmasını yaptı.

“DOKUNULMAZLIĞI SONA ERDİĞİ İÇİN…”

Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.

Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet Fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir.

Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.”