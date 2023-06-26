Oto yıkamacı, dükkanına su kaçıran komşusunu vurdu

Bolu'da oto yıkamacı Yusuf Umut Şen, iş yerini yıkarken kendi dükkanına su kaçırdığını iddia ettiği komşusu oto tamircisi Nihat Akçay'ı bacağından vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Otomobil tamircisi Nihat Akçay (56), Karaağaç Mahallesindeki iş yerini yıkadı. Komşusu olan oto yıkamacı Yusuf Umut Şen (20), kendi dükkanına su girdiği gerekçesiyle Nihat Akçay ile tartıştı. Tartışma sonrası Nihat Akçay, cipiyle bölgeden ayrıldı.

Yusuf Umut Şen, aracıyla takip ettiği Nihat Akçay’ın önünü kesti. Şen, araçtan inen Akçay’a 3 el ateş etti. 2 bacağından yaralanan Akçay, kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Nihat Akçay, tedavi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nihat Akçay’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)