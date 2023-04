Selvi Kılıçdaroğlu: Ben First Lady unvanı peşinde değilim

Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de çocukların yetersiz beslendiğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’deki çocukların beslenme sorununa dikkat çekti.

Öğrenci beslenmelerinden bir görsel paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de çocuklarımızın %67’si sebzeyi, %87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir.” ifadelerini kullandı.

Selvi Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını eşi Kemal Kılıçdaroğlu da beğenerek yeniden paylaştı (Retweet). Paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

