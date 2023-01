Seyit Torun: Bizde sana yedirecek belediye başkanı yok

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Eskişehir’de partililerle buluştu. CHP’li belediye başkanları hakkında açılan soruşturmalara tepki gösteren Torun, “Uyduruk suçlamalarla, kumpaslarla CHP’li belediyelerimiz baskı altına alınmaya çalışılıyor. Hiç heveslenme fotoroman Süleyman, hiç heveslenme. Bizde sana yedirecek belediye başkanı yok. Aklını başına al” dedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Eskişehir'de muhtarlarla düzenlenen toplantıya katıldı, ardından CHP İl binasında partililerle buluştu. Toplantıya CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Parti il binası önünde partililere seslenen CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, şunları söyledi:

* Tarihin çok önemli bir dönemine tanıklık ediyoruz. Elbette bugünleri, içinde bulunduğumuz bu olumsuz kötü günleri hep beraber sonlandıracağız. Önümüzde önemli bir seçim var. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni onlara onaylatmayacağız. Ve bu garabet sistemi inşallah bu seçimle birlikte ortadan kaldıracağız. Bu ülkeye güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sistemi hep beraber getireceğiz.

“BELEDİYELERİMİZ OLAĞANÜSTÜ İŞLER YAPIYOR”

* Türkiye genelinde belediyelerimiz her türlü baskıya, her türlü engellemelere, her türlü kumpaslara rağmen olağanüstü işler yapıyorlar. Bugüne kadar yapılmayan birçok çözümü ürettiler. Cumhur İttifakı belediyelerinin her türlü kamu kaynağına ulaşmasına, her türlü desteği almasına rağmen bizim belediyelerimiz onlardan çok daha başarılı.

“BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

* Bu anketlere de yansıyor. Şu anda müfettişin olmadığı, soruşturmanın olmadığı bir belediyemiz yok. Uyduruk suçlamalarla kumpaslarla bir şekilde belediyelerimizi baskı altına almaya çalışıyorlar. Her anlamda önü kesiliyor. Yaptıkları hizmetler o kadar iktidarı korkutmuş olsa ki acaba ne yaparız da bunların önünü keseriz vatandaşın karşısında itibarsızlaştırırız, bunun çabası içindeler.

* Aslında belediye başkanlarımızı, belediyelerimizi cezalandırmıyorlar, halkımızı cezalandırıyorlar. Hani milli irade? Milli irade dediler ya kendi iradelerinden başkasını kabul etmiyorlar. Geçmişte mağdur edebiyatı yaparak gelenler, bugün haksız hukuksuz işlemleriyle maalesef belediyelerimize her türlü baskıyı kurdular.

“BİZDE SANA YEDİRECEK BELEDİYE BAŞKANI YOK”

* Hele bir fotoroman Süleyman var ki tam bir yüz karası. Gelmiş geçmiş bugüne kadar o bakanlıkta içişleri bakanlığında bugüne kadar görev yapmış en liyakatsiz kişi. Tarih bunu yazacak. Biz o bakanlıkta onun özel bir birim kurarak belediyelerimize nasıl kumpas kurduklarını biliyoruz. Bir müfettişin bulamadığını bir başka müfettiş görevlendirerek ‘Ne yaparsanız yapın bulacaksın' dediğini biliyoruz. Uyduruk davalarla, belediyelerimizi sindirmeye çalıştığını biliyoruz. Hiç heveslenme fotoroman Süleyman, hiç heveslenme. Bizde sana yedirecek belediye başkanı yok. Aklını başına al. Ama bir kez daha söylüyorum Eskişehir’den. Yani eski defterlerine karıştırıp geçmiş davaları karıştırıp bir şey bulurum zannediyorsun ama o defterler, o kararlar çok incelendi. Bulanamadı. Sen de bulamayacaksın.

“8 YIL ÖNCESİ İÇİN DAVA AÇMIŞLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan davalara tepki gösterdi. Ağbaba, şöyle konuştu:

* İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na yeni bir dava açmışlar. 8 yıl önce Beylikdüzü Belediyesi’nde 40 bin liralık kültür ve sosyal işlerden dolayı dava açmışlar. Ya buna dava açanlar kendi önlerini görmüyorlar. Madem Ekrem İmamoğlu’na 8 yıl öncesinden hesap soruyorsun, sadece İmamoğlu’na olan bir uygulama da değil. Belediyelerin tamamında var. Madem 40 bin lira için dava açıyorsun, boşanma davası nedeniyle kocasından iki buçuk milyon dolar isteyen Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hakkında niye çıtın çıkmıyor.

“MİLLETVEKİLİ MAAŞI İLE ZENGİN OLAN HIRSIZDIR”

* Türkiye’de ekonomi kötü, enflasyon yüksek, maaşlar düşük, dolar yüksek. Bunların hepsi çözülür. Ama bunların yapmış olduğu, bu memlekete yapmış olduğu en büyük kötülük ahlakı yok ettiler. Ahlak, utanma duygusu kalmadı. Getireceğimiz ilk şey de bu memlekette tekrar siyasetçilerin utanma duygusunu kazandırmak. Bilin ki bir milletvekili, milletvekili maaşıyla zengin oluyorsa bilin ki o hırsızdır. Yediklerinize, içtiklerine, aldıklarına bakıyorsun, milletvekili maaşıyla olacak iş değil. Tekrar siyasi etik yasasını getireceğiz.

“8 BİN KİŞİLİK TROL ORDUSU VAR”

* Türkiye’yi etkisi altına almaya çalışan, kalemini satmış trol ordusuna inanmayın. Bakın Türkiye adeta bir trol devleti oldu. İçişleri Bakanı’nın emrinde 8 bin tane trol ordusu var. Ebabil kuşları. Devletin jandarmasının, devletin polisinin tweet’ini bu trol ordusu atıyor. Bunlar milliyetçilik adı altında, millet adı altında devleti sömürüyorlar. Tek dertleri var. Ne vatan ne millet ne bayrak. Tek dertleri var para. Ne kadar terörize etmeye çalışırlarsa çalışsınlar. İttifaka ne kadar nifak sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bilin ki beyler yolcu. Beyler yolcu yeter ki biz inancımızı kaybetmeyelim.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLACAK”

* Bilin ki iktidara geldiğimizde en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Emekli ve memura yapılan yüzde 30'luk zam hiçbir derde derman olmadı. Maaşlar cebe girmeden eridi. Emekliler hazirandan sonra Millet İttifakı iktidara geldiği zaman bilin ki o farkları da ödemeye devam edeceğiz. Yani bugün aldığınız 5 bin 500 ile 8 bin 500 lira arasındaki farkı da vermek bizim boynumuzun borcu. O farkı da vereceğiz.

“EYT BİR GÜN DAHA ERTELENEMEZ”

* Bir EYT var. Kasım dediler, Aralık dediler, Ocak dediler, Şubat dediler. Hala ortada bir şey yok. Hala Meclis’e gelmiş bir şey yok. AKP Grup Başkan Vekilleri tarih veremeyiz diyorlar. Niye? ‘Efendim iktidar, muhalefet yoklama istiyormuş' diyor. Yahu işine gelen kanunu, limanları Katarlılara peşkeş çekerken çoğunluğuna bir saatte çıkamıyor musun? Ya da yüzde 2 barajı getirip çoğunlukla çıkarmıyor musun? Halkın, milletin aleyhine olan yasaları birkaç çapulcu için birkaç saatte çıkarmıyor musun? Gel hodri meydan EYT’yi getir bir saatte destek vereceğiz gel bir saatte çıkaracağız. EYT’lilerin haklarıyla, mücadelesiyle burada eylemleriyle bu hakkı verdin sen onlara. Bir gün daha ertelenemez.

* Bir de sözleşmeli memurlar geliyor. Taşeronlar da geliyor. Sözleşmeli memurlar var. Buradan da bir hüsran çıktı. Bakın dün dediklerini bugün yalanlıyorlar. Beş değerli akademisyenlere kadro sözü vermişlerdi. Şimdi Çalışma Bakanı’nın kanun teklifinde bu yok. Bakın yerel yönetimlerde çalışan sanatçılara, tiyatroculara da sözleşmeli hakkı vermiyorlar. Onunla da ilgili uğraşacağımızın bilinmesini istiyoruz..

“MEMLEKET ÇETEYE TESLİM EDİLMİŞ DURUMDA”

* Memlekette sorun çok. Bakın her gün Kemal Kılıçdaroğlu’na laf söylüyorlar. Memleketin ortasında Ankara’nın göbeğinde gencecik bir insan kurşunlanarak öldürüldü. Katillerin milletvekili evlerinden servis edildiği söyleniyor. Hala Bahçeli’nin sesi çıkmıyor. Hala Tayyip Erdoğan’ın sesi çıkmıyor. Maalesef memleket çeteye teslim edilmiş durumda. Hep birlikte mücadele ederiz. Sadece kendimiz için değil mağdur olan herkesin hakkını savunmak için katillerden hesap sormak için hep birlikte mücadele edeceğiz.