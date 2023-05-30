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TOBB Genel Kurulu’nda dev çadır çöktü: 6 yaralı

TOBB'un 79. Genel Kurulu nedeniyle Birlik merkezine kurulan dev çadırın bir kısmı, Ankara'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle çöktü. Alanda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 16:54 - 30 Mayıs 2023 Güncellenme:
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TOBB Genel Kurulu’nda dev çadır çöktü: 6 yaralı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu Ankara’da bugün gerçekleştirildi. Açılışına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı genel kurul kapsamında, TOBB binası önündeki bahçenin üstü yemek organizasyonu için branda ile kapatıldı.

Konferans salonunda program devam ederken yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle brandanın bir kısmı çöktü. Brandanın çöktüğü alanda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay nedeniyle yemeğin iptal edildiği belirtildi. (DHA)

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