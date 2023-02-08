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Türkiye deprem felaketi yaşarken İBB’ye yeni müfettiş gönderildi

Türkiye’nin deprem felaketi ile sarsıldığı bugünlerde İBB’ye yeni bir inceleme için 2 müfettiş daha gönderildi. İBB tüm gücü ile afet bölgesinde arama- kurtarma çalışmaları yaparken, AKP milletvekili adayı olan mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım koordinatörlüğündeki teftiş heyeti, yeni atanan 2 Ticaret Bakanlığı müfettişi ile birlikte 7 Şubat itibariyle 15 iştirak şirketinde denetim başlattı.

Özlem GÜVEMLİ
Yayınlanma: 12:34 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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Türkiye deprem felaketi yaşarken İBB’ye yeni müfettiş gönderildi

Soruşturma kıskacındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), deprem felaketinin ortasında yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı  koordinatörlüğünde İBB'de yürütülen soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı'ndan belediyeye 2 müfettiş daha gönderildi.

Müfettişlerin, soruşturmanın başında bulunan ve 2015 seçimlerinde AKP'den Mersin milletvekilliği için aday olan mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım'ın talebi doğrultusunda gönderildiği öğrenildi.

2 yeni müfettiş ile birlikte Yıldırım koordinatörlüğündeki müfettiş heyeti; İBB depremzedelere yardım için felaket bölgesinde tüm gücü ile arama-kurtarma, yardım çalışması yürütürken 7 Şubat tarihinde  15 iştirak şirketinde denetime başladı.

İHALELER İNCELENECEK

Heyetin İBB şirketlerinin ihalelerini inceleyeceği öğrenildi. Denetim başlatılan şirketler arasında Ağaç A. Ş, Bimtaş, Kültür A.Ş., Medya A.Ş, Metro İstanbul, Spor İstanbul, Şehir Hatları A.Ş bulunuyor.

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