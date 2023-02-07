Yardım için giden doktor isyan etti: Yaralılar çadırda, ölenler dışarıda, malzeme yok…

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem sonrası bölgeye yardıma çok sayıda kişi gitti. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da, hayatını kaybeden vatandaşlar hastane bahçesinde bekletilirken, hastalara çadırlarda müdahale ediliyor. Bölgeye giden bir hekim sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Kemal ATLAN

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Yaşanan deprem felaketi nedeniyle özellikle Hatay'da hastane sıkıntısı yaşanırken, İskenderun ilçesinde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi nedeniyle bölgede sorunlar yaşanıyor.

CENAZELER HASTANE BAHÇESİNDE YERDE BEKLETİLİYOR

Hatay'da yaşanan hastane sıkıntısı nedeniyle bölgede kurulan çadırlarda depremzedelere müdahale edilmek durumunda kalıyor. Çadırlarda tedavi altına alınan depremzedelerin bir kısmı sedyede tedavi edilirken bazı hastaların ise yerde yatması şaşkınlık yarattı.

İskenderun Devlet Hastanesi’nin depremde çökmesi nedeniyle hizmet veremiyorken Hatay Şehir Hastanesi’nin de hastalara hizmet veremediği öğrenildi. Depremde hayatını kaybedenler hastanenin bahçesinde yerde bekletiliyor.



Duruma isyan eden vatandaşlar, “Acil çalışır durumda değil, dışarıda yağmur yağıyor. Cenazeler dışarıda bekletiliyor. Biran önce buralara acil yardım talep edelim. Tıbbi destek istiyoruz. Hastanemiz çok kötü durumda. Şehir Hastanesi Acil tarafı çalışır durumda değil. Maalesef cenazelerimiz yerlerde” şeklinde tepkisini dile getirdi.

“İNSAN KAYNAĞINDAN DAHA FAZLA MALZEME İHTİYACI BULUNUYOR”

Hatay’a yardıma giden bir plastik cerrah sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sistemdeki yanlışlıkları dile getirdi. Bölgede yıkılan hastaneler nedeniyle sağlık hizmetinde yaşanan sorunları dile getiren hekim şunları söyledi:

“Biz şuanda Hatay Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeyiz. Buraya gelir gelmez kayıtlarımızı yaptırdık ve ilgili çadırlarda göreve başladık. Ancak şöyle ifade etmek lazım; burada Türkiye’nin her yerinden gelen çok sayıda sağlık personeli var. Doktorlar, beyin cerrahından ortopedisine kadar, hemşiresinden paramediğine kadar sağlık personeli açısından hiçbir sıkıntı yok.

Ancak çok ciddi bir sistemsizlik, dehşet bir malzeme kıtlığı var. Burada su yok, burada mazot yok. Burada yiyecek hiçbir şey yok. Burada antibiyotik çok kısıtlı. Serum fizyolojik damar yolu açma imkanınız çok kısıtlı. İşin aksi gibi hiçbir şeklide hastaları buradan bir yere sevk edemiyorsunuz.

Bize verilmiş numaralar var. Numaraları arıyoruz, telefonları açmıyorlar. Sosyal medyadan yazın diyorlar, sosyal medyadan yazıyoruz geri dönüş olmuyor. Göğüs kafesinde, kalça kemiğinde kırık olan hastalar o şekilde yatıyor ve elimizde sadece serum fizyolojik, çözelti ve antibiyotik var. Bunun dışında hiçbir şey yok maalesef.

Bu nedenle buraya insan kaynağından çok daha fazla malzeme, tıbbi malzeme yardımına ve mazot, su gibi hatta burada çalışan personel için mobil tuvaletler gibi malzemelere acil ihtiyaç var.”

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