Son depremler: Deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 100'den fazla deprem meydana geldi. En büyük deprem, Girit adası açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem ve Van'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem oldu. İşte paylaşılan son depremler listesi…

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Deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde, her gün deprem meydana gelebiliyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre, Türkiye’de son 24 saatte meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve yeri şu şekilde…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER