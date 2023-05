İmamoğlu: Edison bile ampulü icat ettiği için pişman

Bolu'da halka seslenen Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken yorum... AKP'ye yüklenen İmamoğlu, "Edison'un bile ampulü icat etmesinden pişman olduğunu biliyorum kardeş!" dedi.

14 Mayıs seçimlerine beş gün kala partilerin mitingleri devam ediyor. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu’da düzenlenen Millet Buluşması’na katıldı.

Erzurum saldırısı sonrası dün Konya’da büyük bir kalabalıkla buluşan İmamoğlu, Kılıçodaroğlu’ndan önce kürsüye çıkarak şunları söyledi:

– Haksızlıklar, hukuksuzluklar yapılabilir, eksiklikler, yanlışlar olabilir. Ama bir devletin yönetici kadrosu başındaki insan ya da bu işin yetkilileri yanlışı övüyor ise, yanlışı o kötülüğü güçlendiriyor ise Allah bu memleketin her insanını korusun.

“BU AKIL BİZİ PARTİZAN DEVLET YAPTI”

– Bunlar kötülüğe razı, yeter ki bir oy alsınlar. Bir oy için her şeyi yaparlar. Oy için, siyaset için her şeyi yapabilecek bu akıldan Allah bizi korusun.

– Bu akıl bizi partizan devlet şekline büründürdü. Parti her şey, partinin başındaki her şey. Biz de ne diyoruz? Millet her şey, “Her şey çok güzel olacak” diyoruz.

“AYAN BEYAN ORTAYA ÇIKIYOR”

– Pandoranın kutusunu her akşam birisi açıyor. Her akşam birinin geçmişte yaşadıklarını dinliyoruz. Hani istifa etmişti Maliye Bakanı ve bir tweet atmıştı: At izi it izine karıştı. Sonumuz hayır olsun” diye… Ne demek istediğini o zaman belki çoğumuz kavrayamamıştık. Ama bugün ayan beyan ortaya çıkıyor.

– Bir an önce onlardan kurtulmamız lazım. Biz milletin kendisine güvenmesini istiyoruz. Onlar ise bir kişiye güvenmesini istiyor.

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAĞIZ”

– Bunlar belki ilk dönemde güzel işler yaptılar ama sonrasında etrafındaki insanlar dağıldı gitti. Etrafındaki aklı başındaki güzel insanlar, kendi bakanları bile olanlarla çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz, bu kadar kötüler.

– Biz yeni bir dönem başlatacağız. Öyle güzel bir dönem yaşatacağız ki size, “Allah’ım, Kemal Kılıçdaroğlu bizi nasıl bir kabustan uyandırmış, Allah razı olsun” diyeceksiniz. Edison’un bile ampulü icat etmesinden pişman olduğunu biliyorum kardeş!

– İmamoğlu'na taş atılmış falan. 150-200 kişinin provokasyonu hiçbir şehri lekeleyemez. O canım dadaşların üzerine toz zerresi bile konmaz. Erzurum'un güzel insanlarının üzerine toz zerresi dahi konulmaz. Ama bu işi yaptıranlar elbet oraya çıkacak. Bu iş yapılırken güvenlik güçlerini seyrettiren akıl, müdüründen valisine bakanına varıncaya kadar er geç ortaya çıkacak. 15 Mayıs'tan sonra onlardan hesap sorulacak bu millet rahat edecek.

