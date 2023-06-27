SÖZCÜ TV Mecliste neden yok?

CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Meclis’teki milletvekili odalarında Sözcü TV’nin izlenemediğini söyledi. “9 yıldır altyapı sistem güncellemesi neden yapılmıyor” diye sordu.

Zekeriya ALBAYRAK

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Uğur Bayraktutan, TBMM Halkla İlişkiler Binasında bulunan Milletvekili odalarındaki TV'lerde güncelleme yapılmadığını belirterek bu güncellemenin altında yatanı açıkladı.

Bayraktutan, taraflı bir tutum sergilendiğini savunarak, ‘'9 yıldır sistem güncellenmemiş. Meclis'teki TV altyapısı güncellenerek geniş kitlelere hitap eden ulusal kanalların da sisteme dahil edilmesi ivedilikle sağlanmalı” dedi. Bayraktutan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından cevaplanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi ve şu soruları yöneltti:

1-– TBMM Halkla İlişkiler Binasında bulunan Milletvekili odalarındaki televizyonlarda Tele 1 TV, KRT TV ve Sözcü TV kanalları neden yoktur?

2- Ülkemiz genelinde geniş kitlelere ulaşan ana akım medya kanallarından TBMM Milletvekili odalarındaki televizyonlarda yayını olmayan kanallar hangileridir?

3- 2014 yılında hizmete giren binanın televizyon altyapısı bu tarihe kadar neden güncellenmemiştir?

4– 2014 yılından sonra yayın hayatına başlayan ulusal kanalların yayın sistemine dahil edilmesi adına bir takvim açıklar mısınız?