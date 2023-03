SÖZCÜ TV’nin yeni yüzlerinden Can Coşkun: Birlikte yol yürüyeceğiz

Hafta içi her gün saat 13.00-16.00 arasında SÖZCÜ TV ekranında olacak başarılı gazeteci, “İzleyicilerin uyarılarıyla, istekleriyle, sorularıyla ve görüşleriyle şekillenecek bir yayın anlayışımız olacak” dedi. SÖZCÜ TV gücüne güç katmaya devam ediyor… Başarılı gazeteci Can Coşkun da bundan böyle SÖZCÜ TV'de izleyiciyle buluşacak. Hafta içi her gün saat 13.00-16.00 arasında ekranlarda olacak Can Coşkun, haber merkezinde programın detayları hakkında bilgi verdi: “Türkiye yeni bir dönemecin eşiğindeyken; yeni bir vaat, yeni bir renk ortaya koyan, seslerin duyulmasını sağlayacağı konusunda toplum açık bir taahhütte bulunan SÖZCÜ Televizyonu'nu tercih ettim.

HABERİN EN SICAK ANI

HEM burada habercilik koşusunun bana daha yakın bir şekilde ilerletebileceğini düşündüm hem birlikte çok daha güzel işler yapabileceğim bir kadro ile çalışma fırsatından kaçmak istemedim. Haberin en sıcak anını SÖZCÜ TV izleyicilerine aktaracağız. Bundan sonraki süreçte birlikte yol yürüyeceğiz. Birlikte yayın yapacağız. İzleyicilerin uyarılarıyla, talepleriyle, istekleriyle, sorularıyla ve görüşleriyle şekillenecek bir yayın anlayışımız olacak.” (SÖZCÜ Haber Merkezi)