SÖZCÜ yazdı, 500 milyon liralık vurgundan sonra böyle kaçtı

İstanbul Erenköy gümrüğünde çalışırken kurduğu saadet zinciriyle onlarca kişiden yaklaşık 500 milyon lira topladığı ileri sürülen F.Y., SÖZCÜ'nün haberinden sonra evinin eşyalarını boşaltıp giderken dolandırılan bir vatandaş tarafından görüntülendi...

İsmail AKDUMAN

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi ile İstanbul ve yurt dışında yaşayan onlarca kişiyi, gümrükteki çeşitli malzemeleri ihaleyle ucuza alıp sattıktan sonra kar payı vereceğini söyleyerek yaklaşık 500 milyon lira toplayan gümrük memuru F.Y., SÖZCÜ’nün haberinin ardından evini boşaltıp kaçarken dolandırılan bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Vatandaşın video çekmesine rağmen rahat hareketler yapan F.Y.’nin hakkında yakalama kararı da çıkarıldığı belirtildi.

AĞIR CEZADA DAVASI VAR

Erenköy gümrüğünde çalışırken 3 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle memuriyetten atılan F.Y. hakkında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı ortaya çıktı. F.Y. hakkında hazırlanan iddianamede “Şüphelinin Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapmasının sağladığı ayrıcalıktan faydalanarak, gümrükten ucuz bir şekilde mal alıp sattığını ifade ederek hileli davranışlarla müştekileri aldattığı, müştekilerden para alarak kendisine menfaat sağladığı, şüphelinin dolandırıcılık eylemini kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak sureti ile gerçekleştirdiği, ayrıca şüphelinin müştekileri çalışmış olduğu kuruma davet edip üst düzey bürokratlarla tanıştırması nedeni ile dolandırıcılık eylemini TCK 158/2 maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinin anlaşılmakla, şüphelinin üzerine atılı suçlardan yargılanarak eylemine uyan yukarıda gösterilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur” denildi.

Dolandırıcılık suçundan tutuklanmayan F.Y.’nin, adli kontrolle, polis merkezine imza atması karşılığında serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

KAÇARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul, Zonguldak ve yurt dışında yaşayan onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen F.Y., SÖZCÜ’nün haberinin ardından kaçarken görüntülendi. Ümraniye’de bulunan dairesindeki eşyalarını nakliye araçlarına yükletirken dolandırılan bir vatandaş tarafından görüntülenen F.Y.’nin rahat hareketleri dikkat çekti.

Öte yandan Çaycuma’da dolandırılan vatandaşların şikayetlerinin ardından Çaycuma Sulh Ceza Hakimliği de, F.Y. hakkında yakalama kararı çıkarırken, MASAK’tan da inceleme yapmasını istedi.

PARA VE DOLANDIRILAN KİŞLİLERİN SAYISI ARTABİLİR

Dolandırılan vatandaşların avukatlığını yapan Tayyip Nihat Kılıç, her gün kendilerine çok sayıda telefon geldiğini belirterek, “Olayın ortaya çıkmasının ardından her gün 6-7 kişi arayıp, bu şahıs tarafından dolandırıldığını söylüyor. Bahsi geçen rakamın ve mağdurların sayısının artacağını düşünüyorum. Ülke genelinde bu kişiye para kaptıran kim varsa, bulundukları yerlerdeki Cumhuriyet savcılıklarına giderek şikayet etsinler” dedi.