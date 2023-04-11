Stajyer avukat İdil Dengiz, serbest bırakıldı

CHP Gençlik Kolları Üyesi Stajyer Avukat İdil Dengiz, marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırdığı çıkartmalar dolayısıyla dün gece 22.30 sıralarında gözaltına alındı. Dengiz adliyedeki işlemlerinin ardından bugün saat 13.30'da serbest bırakıldı. Adliye önünde konuşan Deniz, “Hiç kimseye bir hakaret içermeyen ve kamuya zarar vermeden yaptım bunu. Biz hukuktan yanayız bunlar, bizi korkutamaz” dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da CHP Nilüfer ilçe Gençlik Kolları Üyesi Stajyer Avukat İdil Dengiz, marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırdığı çıkartmalar dolayısıyla dün gece 22.30 sıralarında göz altına alındı. Dengiz, adliyedeki işlemlerinin ardından bugün saat 13.30’da serbest bırakıldı.

“DEMOKRATİK HAKKINI KULLANAN KİTLELER SİNDİRİLMEK İSTENİYOR”

Gözaltı işlemine ilişkin CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da bir açıklama yaptı, tepki gösterdi. Soruşturma savcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özkan’ın açıklaması şöyle:

“Gece 10.30'da polis marifetiyle gözaltına alınma aşamasıyla başlayan süreç nihayet bugün itibariyle sonlandı. Maalesef yapılan bu işin zulüm olduğu kamuoyuna sizlerin aracılığıyla beyan etmiştim. Adli kontrol dahi verilmeden Gençlik Kolu üyemiz, İdil kardeşimiz serbest bırakıldı. Yapılan iş daha önce de söylemiştim. Tamamen adliyenin siyasallaşmasıdır. Maalesef demokratik hakkını kullanan itiraz hakkını kullanan kitleler sindirilmek istenmektedir. Saat 03.00'daki ev aramasından sonra da söylediğim gibi, biz dimdik ayaktayız, asla korkmuyoruz, asla yılmıyoruz. Biraz önce soruşturma savcısı hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundum. Bu suç duyurusunun da takipçisi olacağım. Ayrıca emniyet kuvvetleri son derece saygılı davrandı, mevzuatı hakkıyla uyguladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim şikâyetimiz adliyeyi siyasallaştıran soruşturma savcısı içindir.”

“ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIM”

CHP Gençlik Kolları Üyesi İdil Dengiz de açıklamasında Anayasa'dan kaynağını alan protesto hakkımı kullandığını belirterek, “Hiç kimseye bir hakaret içermeyen ve hiç kimseye veya hiçbir şeye zarar vermeden yaptım bunu. Ama tabii geri dönüşü böyle olmadı. Başkanımın da söylediği gibi biz her zaman hukuktan yanayız. Bunlar bizi korkutamaz” dedi.

“KORKMUYORUZ, KORKMAYACAĞIZ”

CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Elif Nur Yamak ise gençler olarak bu ülkedeki bozuk adalet sistemine, kötü giden ekonomiye ve hayat pahalılığına itiraz ettiklerinin altını çizdi. Yamak şöyle dedi:

“Yaşadığımız şeyin doğru olmadığını biliyoruz ve daha iyisini hak ettiğimizi biliyoruz. Bütün ülke için, bütün ülke gençleri olarak daha iyisini hak ettiğimizi biliyoruz. İdil arkadaşımız sadece ufak bir protestoda bulundu ve kimseye herhangi bir zarar vermedi. Kamu düzenini bozmadı kesinlikle. Biz arkadaşımızın her zaman yanındayız arkasındayız. Bu yapılan işlemlerle aslında gençlerin ses çıkarmaması, itiraz etmemesi isteniyor ama biz gençler olarak ses çıkartıyoruz, itiraz ediyoruz. Yaşadığımız hayatın bu olmamasını istiyoruz. Daha demokratik, daha adaletli, ekonomisi daha iyi, eğitimi daha güzel bir ülke hayal ediyoruz. Biz bugün bunun için buradayız. İdil arkadaşımızın yanındayız asla korkmuyoruz. Korkmayacağız.”

“BİR ETİKETTEN KORKAR DURUMA GELMİŞLER”

Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı Ata Erk Şanlı da gençlik kollarındaki görev süresi içinde hem en zor hem de en gururlu geceyi yaşadığını vurguladı ve şunları söyledi:

“İdil arkadaşımızın içeride dimdik duruşu bize dışarıda güç verdi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bir seçim sürecindeyiz. Seçim süreçlerinde siyasi propagandalar yapılır. Ama öyle bir noktaya gelmişiz ki sarayda oturan muktedir bir etiketten korkar duruma gelmiş, olsun. Daha çok kork! Korkabildiğin kadar kork! Asıl oradan gittikten sonra korkacaksın. Sen kimi yıldırabilirsin? Bak biz burada bu kadar genciz. Bu kadarımız sadece görünen yüzümüz. Bizim arkadaşlarımız sizin yaptığınız bu baskılarla yılmayacak. Biz karakola saha çalışmasından gittik. Şimdi buradan çıkacağız. Yine saha çalışmasına gideceğiz ve seni göndereceğiz. Başka bir yolu yok.”

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