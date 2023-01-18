Tavan arasında yakalanan FETÖ üyesi tutuklandı
İstanbul'da saklandığı tavan arasında yakalanan FETÖ üyesi kadın, tutuklandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi’ndeki bir evde FETÖ firarisinin saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evin balkon bölümünde bulunan tavan arasındaki gizli bölmede yakaladı.
Terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli A.Y. (49), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı. (AA)