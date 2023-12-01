Tekel bayiine silahlı saldırı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayiine yapılan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Yenikent Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana geldi.

İddiaya göre, tekel bayiine giren 3 kişi, iş yerine giderek Lokman Sadak’tan dükkanı kendilerine devretmesini istedi.

SALDIRININ ARDINDAN KAÇTILAR

Sadak’ın karşı çıkması üzerine çıkan tartışmada saldırganlardan biri tabanca ile Sadak’ın bacaklarına ateş etti. Saldırının ardından üç kişi olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sadak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Sadak’ın dükkanda tek başına olduğu sıralarda içeriye 3 kişi girdi. Bir süre sonra bir kişinin silah çekerek Sadak’a ateş ettiği görülüyor. Olayla ilgili yapılan çalışmaların ardından bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)

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