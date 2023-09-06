Thodex davasında sona gelindi: Karar çıkması bekleniyor

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın sanığın, toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın yarın görülecek duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında, 7'si tutuklu 21 sanığın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 40 bin 564'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor.

MÜTALAA AÇIKLANMIŞTI

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Temmuz 2023 tarihinde görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklanmıştı.

Mütalaada tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Diğer sanıkların ise “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” gibi çeşitli suçlardan farklı oranlarda cezalandırılması istenmişti.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma yarın saat 10.00'da görülecek.