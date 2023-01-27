Tim komutanı koruyucu şehit etmişlerdi: Öldürülen 3 teröristin kimlikleri tespit edildi

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde tim komutanı korucu Nimet Encü’nün şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen 6 teröristten 3’ünün kimlikleri belirlendi. Kadın teröristlerden ikisi İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinin turuncu ve gri kategorisinde çıktı.

Özgür CEBE

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Şırnak ile Siirt sınırları içinde yer alan Bestler-Dereler bölgesinde başlatılan “Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu”nda Uğurtepe-Mergumari bölgesinde kış üslenmesini geçirmek için yer altına kazılan bir sığınağa 22 Ocak günü düzenlenen operasyonda açılan ilk ateşte tim komutanı korucu Nimet Encü şehit edilmiş, iki gün devam eden operasyonda 6 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişti.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde Meteler adlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı birlikler ile Jandarma Komando birlikleri ve güvenlik korucularının katılımıyla bölgedeki operasyon halen devam ediyor.

BİRİ TURUNCU DİĞERİ GRİ LİSTEDE ARANIYOR

Otopsi ve kimlik tespiti için cesetleri Şırnak Devlet Hastanesi morguna getirilen teröristlerden 3'ünün kimlikleri tespit edildi.

Teröristlerden birinin uzun zamandan beri Şırnak kırsalında kadın yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten sözde Besta cephesi YJA Star sorumlusu Van'ın Çatak ilçesi nüfusuna kayıtlı Hamdiye Tekbudak olduğu belirlendi.

Terörist Tekbudak İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinin 1 Milyon lira para ödüllü Turuncu kategorisinde yer alıyordu.

Diğer teröristin de Besta bölge mayıncısı olan Siirt'in Eruh ilçesi nüfusuna kayıtlı Leyla Sain olduğu belirlendi.

Bakanlığın 500 bin liralık gri kategorisinde aranan terörist Sain'in Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK-YPG saflarında yer aldıktan sonra Irak'ın kuzeyine, buradan da Şırnak kırsalına sızdığı belirlendi.

Ölü ele geçirilen diğer teröristin de Van nüfusuna kayıtlı Gülnaz Öcal olduğu öğrenildi.

ÜÇ CANEZENİN KİMLİK TESPİT İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Üç teröristin de cenazeleri teşhis ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra ailelerine teslim edilirken, hastane morgunda bekletilen diğer üç teröristin ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

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