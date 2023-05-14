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TİP Genel Başkanı Erkan Baş oyunu kullandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş oyunu kullandı

Eşi Gülçin Baş ile Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Baş, nüfus cüzdanını görevlilerin kontrol etmesinin ardından 1094 numaralı sandıkta oy verdi.

Sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden ve kabin sırası beklerken oy pusulasını inceleyen Baş, daha sonra oy kullanmaya gelen partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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