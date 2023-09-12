TİP’li Kadıgil: Kırtasiye ürünlerinde KDV sıfırlansın, çocuklar okula aç gitmesin

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çözülmeyen sorunlara işaret ederek, zorunlu kırtasiye ürünlerindeki KDV oranının sıfıra inmesi ve okullarda ücretsiz yemek ve su dağıtımı için kanun teklifi verdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek enflasyon ve derinleşen ekonomik krizin gölgesinde başlayan eğitim ve öğretim yılı başlangıcında geçen yıl başlatılan anaokulu öğrencilerine ücretsiz yemek uygulamasını “tasarruf” gerekçesiyle sadece depremden etkilenen 11 ilde uygulamaya karar verdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil eğitimdeki sorunlara ilişkin iki kanun teklifi verdi.

Kadıgil defter, kalem, silgi, kitap ve benzeri ürünlerdeki artış oranının yüzde 92 ile yüzde 318 arasında değişim gösterdiğini belirterek zorunlu kırtasiye ürünlerindeki KDV oranının sıfırlanmasını talep etti.

“BİR GÜNDE 30 MİLYONA YAKIN PARAYI İÇ EDEN SARAY, ÇOCUKLARI AÇ BIRAKARAK TASARRUF YAPIYOR”

TİP Sözcüsü, aynı zamanda geçen yıl okullarda ücretsiz yemek ve su dağıtımı için verdiği kanun teklifini yineleyerek geçen yıl başlatılan anaokulu öğrencilerine ücretsiz yemek uygulamasının MEB'in yeni genelgesiyle sadece depremden etkilenen 11 ilde uygulanmasına tepki gösterdi.

Çocukların yeterli beslenemediği için fiziksel yoksunluk ve sağlık problemleri yaşadığını dile getiren Kadıgil, “Saray, sadece yarım dönem ve sadece okul öncesi çocuklara bir öğün ücretsiz yemek vermeyi başarabilmiştir. 22 yıllık bir iktidar için açlık çeken çocuklar bir utanç vesikası olabilecekken bugün hala utanmadan “orta vadeli program”lar, uzun vadeli vaatler ve sabır telkinleriyle yarattıkları yıkımın üzerinde tepiniyorlar. Bir günde 30 milyona yakın parayı hiç eden Saray, çocukları aç bırakarak tasarruf yapıyor” dedi.

“BASİT BİR BESLENME ÇANTASININ AYLIK MALİYETİ 770 TL”

Önergelerinde Eğitim İş'in araştırmasına yer veren Kadıgil ayrıca şunları ifade etti:

“Yeni eğitim-öğretim yılında okula başlama maliyetlerini araştırmasında yer alan bilgilere göre; 2023-2024 yılı okula başlama maliyetleri ortalama yüzde 126 oranında yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl 7 bin TL olan eğitime başlama maliyeti bu yıl 17 bin TL'ye ulaşmıştır. İlkokulda ise geçtiğimiz yıl okula başlama maliyeti 12 bin 500 TL iken bu yıl 28 bin 295 TL'ye yükselmiştir. Ortaokulda 13 bin 304 TL olan okula başlama maliyeti bu yıl 30 bin 6 TL, lisede ise geçen yıl 13 bin 717 TL olan okula başlama maliyeti bu yıl 31 bin TL'dir.

Milyonlarca ailenin 11 bin 402 TL’lik asgari ücretle geçinmeye çalıştığı ülkemizde beslenme uzmanları, okul çağındaki çocukların her gün mutlaka okul öncesinde içinde süt ve yumurtanın olduğu bir kahvaltı yapması gerektiğine dikkat çekerken, okul için hazırlanacak en basit bir çantanın maliyeti ise en az 50 TL'yi aşmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre içinde bir adet meyve basit bir sandviç ve sütün yer aldığı menülerde haftalık maliyet en az 192.42 TL’ye aylık maliyet de en az 770 TL’ye ulaşmaktadır.”

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