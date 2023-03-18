TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümüne “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır.
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