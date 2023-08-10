Trabzon’da kamyonet şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde şarampole devrilen kamyonette bulunan Nebi Kılıç, Havva Kılıç (78) ve Ali Dal (51) hayatını kaybederken, Zeynep Kılıç (8) yaralandı.

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Trabzon’un Hayrat ilçesine bağlı Pınarca Mahallesi’nde öğleden sonra trafik kazası meydana geldi. Nebi Kılıç yönetimindeki 61 KS 646 plakalı kamyonet, iddiaya göre freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak virajlı yolda şarampole yuvarlandı.

Metrelerce yükseklikten takla atarak devrilen kamyoneti görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Kılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği, araçta bulunan Ali Dal (51), Havva Kılıç (78) ve Zeynep Kılıç’ın (8) yaralandığı belirlendi.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ali Dal ve Havva Kılıç da hayatını kaybetti. Kız çocuğunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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