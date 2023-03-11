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Trabzon’da örtü yangını

Trabzon'un Yomra ilçesinde, ormanda örtü yangını çıktı. İlçe belediyesi ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yayınlanma: 17:49 - 11 Mart 2023 Güncellenme:
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Yomra ilçesinin yüksek kesimli Kıratlı Mahallesi’ndeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye ulaşan itfaiye ve ilçe belediyesi ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın da bölgeye geldiği belirtildi. DHA

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