Traktör kazaları can almaya devam ediyor
Samsun ve Denizli'de yaşanan iki olayda traktör devrilmesi sonucu 16 yaşındaki Kaan Gür ile 65 yaşındaki Ömer Battal öldü.
Samsun’un Tekkeköy ilçesine bağlı Sarıyurt Mahallesi’nde tarlada çalışan Kaan Gür’ün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.
Durdurmaya çalıştığı traktörün altında kalan Gür, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Gür’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gür, Sarıyurt Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Denizli’nin Buldan ilçesinde Ömer Battal (65) idaresindeki traktör, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Battal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Battal’ın cenazesi, incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (AA)