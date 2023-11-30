TTB davasında karar çıktı
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı.
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan davanın 7’nci duruşması görüldü.
Mahkeme Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni görevden alma kararı verdi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı duruşma öncesi yaptığı açıklamada, “Amaç dışı faaliyet gösteren TTB değil, Anayasa’yı ve adaleti korumakla görevli olan kurumlardır” ifadelerini kullanmıştı.
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