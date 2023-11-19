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Tuz kavgasında kan aktı: 1 ölü

 Kırşehir'de besicilik yapan H.K. ile toptancı H.T. arasındaki tuz alışverişi kavgaya dönüştü. H.K. çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartıştığıı H.T.'yi tabancayla öldürdü.

Yayınlanma: 16:38 - 19 Kasım 2023 Güncellenme:
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Tuz kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kırşehir’de toptancılık yapan H.T, merkeze bağlı Tosunburnu köyünde besicilik yapan H.K’ye (54) hayvanları için tuz getirdi.

H.T. ile H.K, arasında kilo farkından dolayı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.K. ruhsatsız tabancayla H.T’ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen H.T’nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı H.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)