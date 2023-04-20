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Üç büyükşehrin bağımsız milletvekili adayları belli oldu

Ankara, İstanbul ve İzmir'den milletvekili olmak için seçime giren bağımsız adayların isimleri belli oldu.

Sozcu.com.tr
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Üç büyükşehrin bağımsız milletvekili adayları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırladığı kesin aday listesi, 14 Mayıs seçimlerine 23 kala Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye genelinde 151 bağımsız aday TBMM’ye girmek için yarışacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’den aday olan isimler şöyle:

ANKARA 1. BÖLGE

  • Muhammed Bülent Karaaslan
  • Mukadder Güneri
  • Sait Tolga Oktay
  • Nefise Nesrin İli
  • Güneş Gümüş
  • Nuri Ercan Tortop
  • Cem Kahyeri
  • Sezer Asil Ateş

ANKARA 2. BÖLGE

  • Serkan Kantaş
  • Mustafa Yiğit
  • Hüseyin Çilesiz

ANKARA 3. BÖLGE

  • Ömer Mustafa Özal
  • Şemseddin Yaşar
  • Ülkü Güngör

İSTANBUL 1. BÖLGE

  • Fahri Safa Küpçü
  • Nimetullah Erşahin
  • Üzeyfe Okur
  • Tuncay Taşçı
  • Turgay Karakuş

İSTANBUL 2. BÖLGE

  • Hamza Buldu
  • Ömer Gönültaş
  • Süleyman Sedat Yıldırım
  • Murat Köprücü
  • Dursunali Bacıoğlu
  • Kaan Konanci
  • Cihat Ak
  • Erol Aşucuoğlu

İSTANBUL 3. BÖLGE

  • Lütfü Karayel
  • Sezgin Sincar
  • Derya Akdemir
  • Sezen Özen
  • Murat Ünal
  • Tayfun Koca
  • Fehmi Öztürk
  • Adnan Yelmen
  • Muhammet Ali Okul
  • İlhan Varlık

İZMİR 1. BÖLGE

  • Ferhan Ademhan
  • Ali İhsan Erdenilgen
  • Vedat Necmettin Arslanoğlu
  • Sedat Kabay

İZMİR 2. BÖLGE

  • Mehmet Bayındır
  • Ramazan Üzün
  • Sinan Gündoğdu
  • Kenan Kahraman
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