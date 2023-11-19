Uludağ’da kar kalındığı yarım metreyi aştı

Bursa'nın turizm merkezi Uludağ, son 2 gündür devam eden yoğun yağış sonucunda kar kalınlığı 52 santimetreye çıktı. Zirve ve kayak pistleri beyaz örtüyle kaplanırken, bölgeye araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor.

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Uludağ, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle beyaz örtüye büründü.

Yoğun kar yağışının yanı sıra şiddetli fırtına da etkili oldu, birinci ve ikinci oteller bölgesinde görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Kar kalınlığı dün 17 santimetre olarak ölçülürken, bu miktar 2 gün içinde 52 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, yol kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı’ndan itibaren yol denetimleri sıklaştırıldı. Araçlarda kış lastiği ve zincir bulunmayanların Uludağ’a çıkışına izin verilmedi, kış lastiği olan araçlardan ise zincir takmaları istendi.

Uludağ’da hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 9 olarak ölçüldü. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, yarından itibaren güneşli bir havanın hakim olması öngörülüyor. (DHA)

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