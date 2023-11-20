Ümit Dikbayır: İstifa edeceğim

İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, istifa edeceğini duyurdu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilen Ümit Dikbayır'dan kritik istifa açıklaması geldi.

SÖZCÜ TV sunucusu İpek Özbey’e konuşan Dikbayır, “Hafta sonu istifa edeceğim” dedi.

İHRAÇ TALEBİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu:

“İstifalar nedeniyle İYİ Parti'ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”

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