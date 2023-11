Ümit Özdağ isyan etti: Her gün gösteri yapacağız

Gazeteci tutuklamalarını Sincan Kapalı Cezaevi önünden seslenerek eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bakın, artık yapılan Türk milletine haksızlık boyutuna ulaşmıştır. Türk Milletinin hukukunu savunan vatanseverlere, Atatürkçülere, Türk Milliyetçilerine politik zulümdür. Her gün arkadaşlarımız için gösteri yapacağız” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sincan Kapalı Cezaevi önünde; Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Eray Ertürk, Ajans Muhbir X hesabı yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas, Ambargo TV gönüllüsü Ramin Saeidi, Adem Enes Gezer, Ümit Yasin Perinçek, Murat Teker ve Serdar Sönmez'in devam eden tutuklulukları hakkında basın açıklaması yaptı.

“ORTADA BİR TANE EYLEM YOK”

“1918-1922 arasında işgalcilerin Türkiye'deki varlığına ve işgal rejimine itiraz etmek suçtu. 2023 yılında ise 13 milyon sığınmacı ve kaçağın Türkiye'de artarak ve ağırlaşarak devam eden varlığına itiraz etmek suç haline geldi” ifadelerini kullanan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, hiçbir şiddete başvurmadan, sokağa dahi çıkmadan sosyal medyada 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istedikleri ve sığınmacılar için yılda 11 milyar dolar harcanmasına karşı çıktığı için sabaha karşı yapılan polis operasyonları ile evlerinden alındılar ve tutuklandılar.

*İki ayı geçti. Suçları ne? Yalan haber yaymak. Haberin yalan olduğuna kim karar veriyor? Neye göre yalan? Eğer İletişim Başkanlığı'na göre yalansa geçin onu.

*Halkı kin ve nefrete kışkırtma, bu vatanseverlerin attıkları tweetlerden yaptıkları haberlerden dolayı kim kin ve nefrete kapılmış ve hangi eylemi yapmış. Ortada bir tane eylem yok.

“DIŞARIYA ÇIKTIKLARINDA YÜZLERİNE NASIL BAKACAKSINIZ?”

“Hatay Araptır” diyen kişi ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve savcının takipsizlik kararı verdiğini anımsatan Özdağ, “Bakın, artık yapılan Türk milletine haksızlık boyutuna ulaşmıştır. Türk Milletinin hukukunu savunan vatanseverlere, Atatürkçülere, Türk Milliyetçilerine politik zulümdür. 2 aydır tutuklu olan arkadaşlarımız bu suçu işlemiş olsalardı ve ceza almış olsalardı yatacakları bu kadardı zaten. Yarın beraat edip dışarıya çıktıklarında nasıl bakacaksınız yüzlerine? Siz de biliyorsunuz ki tutukladığınız vatanseverlerin bu ülkeyi sevmekten başka suçu yok” açıklamasında bulundu.

“HER GÜN ARKADAŞLARIMIZ İÇİN GÖSTERİ YAPACAĞIZ”

Özdağ sözlerine şöyle devam etti:

*Daha önce de söyledik; bizi bu politize hukuk operasyonlarıyla Türkiye'yi sevmekten, Türk milletini sevmekten vazgeçiremezsiniz. Geri adım attıramazsınız. Susturmak mı istiyorsunuz? Öldürürsünüz. Ama susturamazsınız başka türlü.

*Bu ülkeyi sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Şu anda arkada Sincan Kapalı Cezaevi'nde yatan arkadaşlarımız da ülkelerini, içeride yatırdığınız için sevmekten vazgeçmeyecek. Daha fazla sevecek.

Bundan sonra Zafer Partisi olarak bu konuyu sabırla bekledik. Her gün gündemde tutacağız. Göreceksiniz; her gün arkadaşlarımız için gösteri yapacağız. Türkiye'nin her yerinde yapacağız ta ki bu vatanseverleri hapishaneden dışarı çıkarana kadar.

İlginizi Çekebilir Ümit Özdağ: Bu hocanın arkasında namaz kılınır