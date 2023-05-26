Ümit Özdağ paylaştı: Gidecekler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ; ikinci turda destekleme kararı aldığı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kendisinin de sığınmacıları ülkelerine gönderecekleri yönündeki açıklamaların yer adlığı bir video paylaştı. Videoda ayrıca Erdoğan’ın ‘Göndermeyeceğiz’ sözlerine de yer verildi. Özdağ videoya, “Gidecekler” notunu düştü.

Batuhan SERİM

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine ilişkin bir video paylaştı. Videoda, kendisiyle birlikte, ikinci turda destekleme kararı aldığı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da yer verdi.

Özdağ videoda, “Bu millet büyük bir millettir, dara düşene kapısını açar, yemeğini paylaşır, korur ve kollar. Ama Suriye'de yapmadığın kabadayılığı Adana'da yaptırmayız sana” ifadelerini kullandığı konuşmaya yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun ise, “Erdoğan sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Buradan ilan ediyorum; ben iktidara gelir gelmez tüm mülteciler, evine göndereceğim. Nokta” sözleri yer aldı.

Videonun sonunda, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “'Bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz” açıklamasına yer verildi.

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