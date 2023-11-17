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Uzaklaştırma kararı olan eski eş dehşet saçtı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

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Uzaklaştırma kararı olan eski eş dehşet saçtı

Balıkesir’de 16 yıl evli kalıp boşandığı Ayşe Acar’ın (46) Kurtuluş Mahallesi’ndeki evine giden Cemil F. (37), eski eşini bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayşe Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gönen Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan iki çocuk annesi Acar’ın cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Eşini öldüren şüpheli, polis merkezi amirliğine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cemil F’nin sosyal medya hesabından tehdit mesajı paylaştığı öğrenildi. (AA)

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