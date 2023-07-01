Vatandaşlar Adalar’da yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatili sürerken vatandaşlar Adalar'da yoğunluk oluşturdu. Bayram tatili dolayısıyla ücretsiz gerçekleştirilen Şehir Hatları vapur seferlerinde oluşan yoğun talep sebebiyle vapurlara binenlerin büyük bir kısmı, yerde ve ayakta yolculuk etti. Büyükada ise yoğunluğun en yüksek olduğu noktalardandı. Büyükada'da gezmek ve denize girmek isteyenler, adanın sahil bölgeleri ve turistik noktalarında gün boyu yoğunluk oluşturdu.

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Kurban Bayramı tatilinin sona ereceği Pazartesi günü öncesi Adalar’ı ziyaret etmek isteyenler iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Kabataş İskelesi’nden sabah saatlerinde hareket etmesi planlanan Şehir Hatları’na ait Kabataş-Adalar vapuruna binmek isteyenler, metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Bekleyen yüzlerce kişinin vapura alınması yaklaşık yarım saat sürdü. Oturma kapasitesi tamamen dolan vapurda yolcuların büyük bir kısmı ise yerde ve ayakta yolculuk etti.

“YARIN TATİL BİTİYOR KALABALIĞA RAZIYIZ”

Yolculardan Ahmet Sirnaş, “Bunu bilerek geldik buraya, bayram olduğu için normal. Yarın tatil bitiyor, mecburen kalabalığa razıyız. Her bayram bunu yaşıyoruz. Bile bile geliyoruz. Bir sefer daha konulabilir miydi? Seferler konulabilirdi, koymamışlar. Geçen sene de kalabalıktı, yine öyle. Her sene Heybeliada’ya giderim, güzel bir koyda takılırım” dedi.

“EGE’YE BODRUM’A GİTMEYENLER ADAYA GELDİ”

Büyükada ise yoğunluğun en yüksek olduğu noktalardandı. Adaya gelenler, yürüyerek, bisiklet kiralayarak veya 13 kişilik elektrikli araçlarla adanın plajlarını ve turistik noktalarını gezdi. Elektrikli araçların yer aldığı duraklarda kalabalıktan dolayı uzun kuyruklar oluştu.

Kafe ve restoranlar, gün boyu adayı ziyaret edenlerle doldu. Vatandaşların bir kısmı iskelede ücretsiz bir şekilde denize girerken, bir kısmı ise adada yer alan özel plaj tesislerini tercih etti. Adalardaki yoğunluk gün boyu devam etti.

Büyükada’ya denize girmek için gelen Yusuf Yalçın, “Çocuklarla geldik artık son günler, eğlensinler dedik. Ücretli yerlere de baktık aşırı pahalıydı. 250 lira ne demek, çocuklar için kim bilir ne kadardı. Deniz ilk etapta güzeldi sonradan soğudu ama çocuklar eğleniyor” dedi.

“BU SENE ÖZELLİKLE EKONOMİK ŞARTLARDAN TERCİH ETTİM”

Büyükada’da özel bir plaj tesisinde denize giren Erol Aydın, “Ben 4 senedir Büyükada’yı tercih ediyorum. Bu sene özellikle ekonomik şartlardan tercih ettim. Burası nezih, sessiz, sakin dinlenebiliyorsunuz, eğlenebiliyorsunuz. Bu da bizim için lazım, yoğun çalışan insanlarız. Ada bugün çok kalabalıktı, deniz taşıtlarının ücretsiz olmasından dolayı” diye konuştu.

Özel plaj tesisinde ailesi ve çocuklarıyla denize giren Nermin Kocataş, “Ada kalabalıktı ama güzeldi bugün. Keyifliydi, hava da güzeldi çocuklar da eğlendiler, yüzdüler. Yoğunluk vardı. Bu bayram oldukça yoğundu. Sokaklar, caddeler insanlar akın akın geldi Büyükada’ya. İstanbul’un adaları artık incileri gerçekten. İstanbul’da kalıp da Ege’ye, Bodrum’a gitmeyenler adaya geldi” dedi.

Büyükada’yı ziyaret eden Fatmanur Gülcan ise, “Bugün boştuk, bugün gelebildik. Son gün diye gezmeye geldik. Kartal’dan geldim, çok güzel ama çok kalabalık. Adanın üst kısımlarına kadar gittik, her yeri gezdik. Elektrikli araçlara bindik” ifadelerini kullandı. DHA

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