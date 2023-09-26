Vekillere neden 3 araç kartı birden veriliyor

TBMM yetkilileri başlıktaki soruya, “Vekillerin birden fazla aracı olabiliyor” cevabını verdi. Oysa resmi araç kartları başka araç plakalarında da kullanılıyor.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin TBMM Araç Kartını bir iş insanına vermesi ve milletvekili araçları için de 3 adet TBMM kartı birden tahsis edilmesi, eleştirilere neden oldu. TBMM yetkilileri “Milletvekillerinin birden fazla aracı olabiliyor ve biri Ankara'da, diğerleri seçim bölgesinde kullanıldığı için birden fazla araç kartına ihtiyaç duyuluyor” dediler.

CEZAYI TBMM ÖDÜYOR

Milletvekilleri parlamenter seçildikten sonra TBMM'ye kayıt yaptırırken 3 adet araç plakası alıyor, ve bu araç plakaları trafik müdürlükleri tarafından “Milletvekili aracıdır” denilerek tescil ediliyor. Bu araçlara trafikte geçiş üstünlüğü tanınıyor, ayrıca plakasına trafik cezası kesilmesi durumunda ceza tutanağı Meclis'e gönderiliyor. Ceza, TBMM bütçesinden ödeniyor.

SURİYELİ'DE DE VAR…

Daha önce de Türk vatandaşlığına geçip Muhammed Halebi olan ismini Muhammed Sabancı yapan Suriyeli bir kişinin AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay adına kayıtlı araç için çıkarılan TBMM kartını kullandığı belirlenmişti. Mercedes s400 D 4matic model araç Yeni Bahar Dağıtım Dış Ticaret şirketi adına kayıtlı çıkmıştı. AKP Düzce Gençlik Kolları Başkanı Öner Şen'in de aracında milletvekili araç kartı kullandığı ortaya çıkmış ve hakkında “Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçunda soruşturma yapılmıştı.

Meclis Başkanı'ndan tepki: Kendi çocuklarıma bile kartı vermedim

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, AKP'li Mehmet Ali Çelebi'nin bir iş insanına TBMM Araç Kartını vermesiyle ilgili konuştu. Bu duruma tepki gösteren Kurtulmuş şunları söyledi: “Ben kendi çocuklarıma bile TBMM kartı vermedim, verdirtmedim. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım. Meclis'in saygınlığını korumak gerekiyor. Bu konuda özel bir şey söylemek istemiyorum ama herkesin hassasiyetle üzerinde durması lazım. Milletvekillerini itibarsızlaştıracak şeylerden de kaçırmak lazım.”