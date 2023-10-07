Veterinerlere saldırdılar: Stajyer hekim kalp krizi geçirdi
Samsun'da köpeklerinin hayatını kaybetmesine sinirlenen çift, veterinerleri darbetti. Çiftin saldırısında bir stajyer hekim kalp krizi geçirdi.
Samsun’da, tedavi ettirmek için götürdükleri köpeklerinin veteriner hastanesinde hayatını kaybetmesi üzerine öfkelenen çift, veteriner hekimleri ve stajyerleri darbetti. Darbedilen stajyerlerden biri kalp krizi geçirdi.
Olay, 5 Ekim’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesi’nde meydana geldi.
Z.H. ve arkadaşı A.K. hastalığa yakalanan köpeklerini veteriner hekimlerden tedavi etmesini istedi.
Tedaviye alınan köpek kurtarılamayınca Z.H. ve A.K., sorumlu tuttukları 2 veteriner hekim ile 3 stajyer öğrenciyi darbetti.
Stajyer öğrencilerden biri geçirdiği kalp krizi sonucu sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Öğrencinin yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
İki veteriner hekim ve iki öğrenci ise darp raporu alarak polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)