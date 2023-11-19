Yabancı sermaye değil yabancı mafya geliyor

Türkiye’nin yurt dışından beklediği temiz paranın yerine suçlu ve suç örgütleri ülkemize akın etmiş. Son olarak Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak da İstanbul’da yakalandı.

Habip ATAM

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Türkiye, ekonomik krizden çıkmak için yabancı sermaye arıyor, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu uğurda dünyayı dolaşıyor. İstenen yatırım ve sermaye girişi bir türlü olmazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinin ardından yapılan operasyonlar, çok sayıda yabancı suçlu, suç örgütü ve uyuşturucu baronlarının Türkiye'yi mesken edindiğini gösteriyor. Son olarak İstanbul'da düzenlenen ‘Kartel-2 Operasyonu' ile Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak yakalandı.

9 ÜLKEDE FAALİYETTE İMİŞ

Hırvatistan makamlarınca İnterpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan, Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan ‘Adriatica Operasyonu' kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan Petrak, Üsküdar'da ele geçirildi. ‘Kasten adam öldürme', suçundan aradan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri olarak biliniyordu.

İŞTE O SUÇLU VE SUÇ ÖRGÜTLERİ

Ülkemizi mesken edinen yabancı suçlular arasında dünyanın öteki ucu Avustralya'dan gelen bile var. Geçen ocak ayında Avustralya'nın en ünlü uyuşturucu çetelerinden Comanchero'nun elebaşı Duax Ngakuru İstanbul'da yakalandı.

Kasım ayı başında da aynı örgütten Yeni Zelanda'nın aradığı Duax Hohepa Ngakuru, ABD ve Avustralya'nın aradığı Hakan Ayık, Avustralya'nın aradığı Hakan Arif Tavukçu, ABD'nin aradığı Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan ele geçirildi.

Ayrıca Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk'ün dahil olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında yer alan Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı Maximillian Rivkin'in sahte Bulgar pasaportu ile başvurup ‘Cem Cansu' adı ile Türk vatandaşlığı aldığı da tespit edildi.

HOLLANDALI DA VAR

Geçen 23 ve 25 Haziran'da, kırmızı bültenle aranan ‘Bello Jos' lakaplı Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Lijdekkers'in suç gurubuna yönelik operasyonda kartelin ikinci adamı ‘Balina' lakaplı İsaac Bignan ve örgütün silahlı kanadının sorumlusu olan Jurean Anthony Finix'in de aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı. 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda da 25 şüpheli yakalanmış ve 1 milyar 100 milyonluk mal varlığına el konulmuştu.

ARNAVUT LİDER

Geçen 10 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen operasyon ile Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ‘Kompanio Bello' isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalanarak gözaltına alındı. Rexhepi, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca ‘Kasten adam öldürme, uyuşturucu, insan kaçırma/hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla aranıyordu.

İKİ POLİS KORELİLER'DEN 80 BİN DOLAR ÇARPMIŞ

Güney Koreli 2 suçlu da saklanmak için Türkiye'yi geldi ama polis tarafından dolandırıldı. Vatandaşlık hakkı kazanmak için Türkiye'ye gelip konut satın alan Jang H. ve Sangho A., mayıs ayında polis aramasına takıldı. Jang H. hakkında dolandırıcılık suçlaması ile İnterpol tarafından M Kodu çıkarıldığını gören komiser yardımcısı H.G. ve polis memuru E.B. ile hukuk bürosu çalışanı S.V., daha sonra vatandaşlık işlemlerini kolaylaştırmak vaadi ile ikiliden 80 bin dolar aldı. Aylar sonraki şikayet üzerine 3 kişi tutuklandı.

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