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Yangında can pazarı

Kütahya'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalan daire sakinleri, merdivenli itfaiye aracı tarafından tahliye edildi.

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Yangında can pazarı

Kütahya’da Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın zemin katındaki dairede elektrikli eşyanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri ile çevredeki 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katındaki dairelerde oturanlar balkonlara çıktı.

Tedbir amaçlı evlere uzatılan merdivenlerle tahliye edilen 1i çocuk 7 kişi sağlık ekiplerince ambulansa alınırken, ayakta tedavi edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın zemin katındaki dairede maddi hasar oluştu. (DHA)

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